Сбербанк планирует увеличить поддержку МСП в Липецкой области

ТАСС, 2 сентября. Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и глава Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве. Банк увеличит поддержку малых и средних предпринимателей (МСП) региона и поможет внедрить цифровые технологии предоставления банковских услуг, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"Меморандум о сотрудничестве заключен между администрацией Липецкой области и Сбербанком. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио главы региона Игорь Артамонов. Стороны договорились, что приложат совместные усилия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в ходе визита Грефа в регион.

Власти региона при поддержке Сбербанка планируют разработать программы инфраструктурного развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства и благоустройства городов и сел. "Сбербанк примет участие в развитии и внедрении современных цифровых технологий предоставления финансовых услуг для населения", - цитирует пресс-служба Грефа.

По словам Артамонова, сотрудничество со Сбербанком отразится на увеличении числа инвесторов и на создании высокопроизводительных рабочих мест.

"Липецкая область станет для нас [Сбербанка] стартовым полигоном, на котором мы будем отрабатывать все наши продукты для городов-мегаполисов и для областей. Это сотрудничество будет касаться развития сферы здравоохранения: мы очень много делаем информационных систем, систем искусственного интеллекта для врачей, для поликлиник, для больниц. Второе - это сфера образования, Липецк сегодня подключился к федеральному проекту пилотирования нашей платформы персонализированного обучения, пятнадцать школ в России подключились к этому эксперименту, из них четыре - в Липецке", - сказал Греф.