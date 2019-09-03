Правительство Ленобласти компенсирует до 90% затрат малых предприятий на экспорт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области компенсируют до 90% расходов малых и средних предприятий (МСП) региона по программе поддержки экспортно ориентированных компаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Впервые в Ленинградской области малый бизнес, реализующий экспортную деятельность, сможет компенсировать до 90% своих затрат. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, в размере не более 90% от затрат, которые были произведены соискателем не ранее двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки. Максимальная сумма субсидии на одного предпринимателя - 2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

На выполнение программы из областного бюджета выделено 15 млн рублей. Компании, получившие субсидию, смогут компенсировать затраты на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза, услуги по таможенному декларированию, юридическое сопровождение внешнеторгового контракта и другие услуги.

Региональное правительство также будет проверять результаты использования субсидий "Компанией, получившей поддержку, должен быть заключен как минимум один экспортный контракт, а также не менее чем на 5% увеличена величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) или не менее чем на 3% увеличена среднемесячная заработная плата работникам", - отмечается в сообщении.

Областной проект по компенсации затрат МСП на осуществление экспортной деятельности направлен на выполнение задачи по повышению доли экспорта несырьевых неэнергетических товаров нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Как ранее сообщил ТАСС, региональное правительство намерено увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров с 2,2 млрд до 4,2 млрд долларов США в 2024 году в рамках исполнения задач нацпроекта. На выполнение задач федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года планируется направить 122,7 млн рублей из областного бюджета.