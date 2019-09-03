{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Ленобласти компенсирует до 90% затрат малых предприятий на экспорт

Максимальный размер субсидии, которую смогут получить предприниматели, составит 2 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области компенсируют до 90% расходов малых и средних предприятий (МСП) региона по программе поддержки экспортно ориентированных компаний, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На эту тему

"Впервые в Ленинградской области малый бизнес, реализующий экспортную деятельность, сможет компенсировать до 90% своих затрат. Субсидии предоставляются на конкурсной основе, в размере не более 90% от затрат, которые были произведены соискателем не ранее двух календарных лет, предшествующих году подачи заявки. Максимальная сумма субсидии на одного предпринимателя - 2 млн рублей", - отмечается в сообщении.

На выполнение программы из областного бюджета выделено 15 млн рублей. Компании, получившие субсидию, смогут компенсировать затраты на транспортно-экспедиторские услуги, складирование товаров в пункте перевалки, страхование договора поставки груза, услуги по таможенному декларированию, юридическое сопровождение внешнеторгового контракта и другие услуги.

Региональное правительство также будет проверять результаты использования субсидий "Компанией, получившей поддержку, должен быть заключен как минимум один экспортный контракт, а также не менее чем на 5% увеличена величина выручки от реализации товаров (работ, услуг) или не менее чем на 3% увеличена среднемесячная заработная плата работникам", - отмечается в сообщении.

Областной проект по компенсации затрат МСП на осуществление экспортной деятельности направлен на выполнение задачи по повышению доли экспорта несырьевых неэнергетических товаров нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Как ранее сообщил ТАСС, региональное правительство намерено увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров с 2,2 млрд до 4,2 млрд долларов США в 2024 году в рамках исполнения задач нацпроекта. На выполнение задач федерального проекта "Промышленный экспорт" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" до 2024 года планируется направить 122,7 млн рублей из областного бюджета.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЛенинградская область
Центр "Защита бизнеса" в Москве рассмотрит сложные обращения об уголовном преследовании
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что с начала года в столице возбудили более 3,2 тыс. уголовных дел по "предпринимательским" статьям
Читать полностью