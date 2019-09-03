Центр "Защита бизнеса" в Москве рассмотрит сложные обращения об уголовном преследовании

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Центр общественных процедур "Защита бизнеса" заработал во вторник в Москве, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

"Функция центра - на общественных слушаниях разбирать самые сложные кейсы уголовного преследования, чтобы уполномоченный мог опираться в работе с ними на оформленное общественное мнение. Надеемся разгрузить федеральный центр общественных процедур "Бизнес против коррупции", так как 40% рассматриваемых им дел - дела московских предпринимателей", - сказала она.

По словам Минеевой, в перспективе центр "Защита бизнеса" должен стать площадкой для медиации корпоративных споров.

Проблема уголовного преследования актуальна в России, но особенно в Москве, где в силу большого числа предпринимателей "эксцессы случаются чаще", сказала бизнес-омбудсмен. "3240 новых уголовных дела по "предпринимательским" статьям возбуждено в Москве с 1 января по конец июля 2019 года, по данным прокуратуры города Москвы, с которой мы сотрудничаем в ежедневном режиме. Всего в производстве находится 5354 уголовных дела, 1334 обвиняемых по экономическим статьям находятся в следственных изоляторах, из них 1033 - по ст. 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество", - отметила Минеева.

Аппарат бизнес-омбудсмена получает обращения от бизнеса, в том числе около 27% из них - по уголовным делам.