Титов: отмена налога на вмененный доход приведет к сокращению отчислений от малого бизнеса

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Отмена единого налога на вмененный доход с 2021 года приведет к сокращению налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 3,9%. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов.

"Точных расчетов последствий отмены ЕНВД Минфин не предоставляет, но, по нашим оценкам, если учесть текущие показатели рентабельности предприятий по видам деятельности, которые применяются при ЕНВД, то налоговые отчисления в бюджет, вероятнее всего, сократятся на 3,9%. Кроме того, сократится также число МСП на 17% и число занятых в микро и малых предприятиях (минус 1,7 млн. чел)", - приводят слова Титова в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Для снижения таких рисков Титов рекомендует сохранить режим ЕНВД как минимум до 2024 года, параллельно оптимизировать остальные налоговые режимы, на которых работает МСП, а также "провести системный анализ сектора МСП с целью недопущения ухудшения условий ведения бизнеса".

По словам бизнес-омбудсмена, отмена ЕНВД "ударит", в первую очередь, по предприятиям торговли в регионах, так как 58% налогоплательщиков, использующих этот налоговый режим, относятся к розничной торговле. Налоговая нагрузка на типовое предприятие торговли в регионах, по его оценке, вырастет минимум в 2,4 раза.

Пример Москвы

В пример он привел отказ Москвы от ЕНВД в 2012 году. В результате этого перехода бюджет действительно получил дополнительные средства в объеме 2,5 млрд рублей, но число малых предприятий сократилось более чем на 2 тысячи.

С 2015 года в Москве, в дополнение к отказу от ЕНВД, ввели также и торговый сбор, который увеличил поступления еще на 2 млрд рублей. Определенный финансовый эффект действительно создался, но необходимо учитывать, что экономическое положение Москвы существенно лучше, чем других субъектов РФ, убежден Титов.

"По нашим оценкам, правительство РФ рассчитывает, что максимально возможный прирост налоговых отчислений в результате отмены ЕНВД составит 51 млрд рублей (прирост в 3,2% от всех налогов, уплаченных предприятиями). Но этот вариант представляется нереалистичным. Подобный прирост возможен лишь в регионах, где рентабельность предприятий, доходы населения и производительность труда находятся на среднеевропейском уровне, а таких регионов в России, кроме Москвы, нет", - добавил бизнес-омбудсмен.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом ЕНВД применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).