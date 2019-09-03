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Северный Кавказ

Дагестан лидирует в России по поддержке МСБ через систему госзаказа

По словам главы ФАС Игоря Артемьева, на сегодняшний день МСБ получает от всей системы госзаказа в стране 2,7 трлн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Дагестан является лидером в России по поддержке малого и среднего бизнеса (МСБ) через систему государственного заказа, сообщил журналистам во вторник руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

"Сегодня в рамках государственного заказа у вас [в Дагестане] 49% госзаказа получает малый и средний бизнес. Средний показатель по России сегодня - порядка 29%. Вы - номер один сегодня по поддержке малого и среднего бизнеса через систему госзаказа, что представляется экономически исключительно важным", - сказал Артемьев, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день МСБ получает от всей системы госзаказа в стране 2,7 трлн рублей . "Но в процентном отношении ваша республика среди всех регионов занимает первое место. Это фантастический результат", - добавил глава ФАС.

Ранее во вторник Игорь Артемьев заявил, что за год в Дагестане количество антимонопольных нарушений уменьшились на 70%.

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