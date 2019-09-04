Титов предложил к 75-летию Победы амнистировать впервые осужденных в РФ бизнесменов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил в Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) предложение по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне амнистии для впервые осужденных бизнесменов. Об этом сообщила в среду пресс-служба бизнес-омбудсмена.

"Мы предлагаем освободить от наказания предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за экономические преступления небольшой и средней тяжести", - приводит слова Титова пресс-служба.

Уточняется, что это будут индивидуальные предприниматели, совершившие преступления "в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, либо члены органа управления коммерческой организации, совершившие преступления в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией".

Кроме того, освободить предлагается осужденных за преступления, которые априори совершаются в сфере предпринимательства. Речь идет о более чем 50 составах преступлений, уточнил бизнес-омбудсмен, добавив, что также предлагается прекратить находящиеся в производстве уголовные дела в отношении них. "Кроме того, в отношении этой же категории лиц, но осужденных за тяжкие преступления, предлагается сократить на одну четверть неотбытую часть наказания", - добавил Титов.

Помимо этого, бизнес-омбудсмен предлагает освободить от наказания осужденных за преступления в сфере экономики (21 и 22 глава УК РФ) ненасильственного характера - тех, которые не подпадают под первую часть предложений. Условием для освобождения, по его словам, является отбытие срока, достаточного для применения условно-досрочного освобождения (УДО). "Эти люди уже отбыли значительную часть наказания, они могут интегрироваться в общество, заново поднимать бизнес и более успешно погашать нанесенный ущерб", - считает Титов.