Минэкономразвития расширило программу льготного кредитования предприятиями общепита

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Перечень приоритетных отраслей программы льготного кредитования для субъектов МСП по ставке 8,5% будет расширен сферой ресторанного бизнеса. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

"Минэкономразвития подготовило проект изменений в соответствующее постановление, в котором к участию в программе льготного кредитовая допускаются предприятия общественного питания, - сообщил он. - Таких предприятий достаточно много и теперь они получат возможность взять на развитие бизнеса льготный кредит".

Кроме того, как добавил замминистра, в перечень приоритетных отраслей также попадет розничная торговля.

"Здесь речь идет о небольших, нестационарных торговых объектах, которые сегодня относятся как правило к микропредприятиям. Всего порядка 1,2 млн таких компаний действует на территории страны. За счет расширения возможностей доступа по кредитам мы рассчитываем, что они получат новый импульс для развития", - подчеркнул замминистра.

На текущий момент в рамках программы заключено 3 678 кредитных договоров на 134,1 млрд рублей.

В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса в феврале стартовала программа льготного кредитовая для субъектов МСП. Участниками кредитной программы являются более 90 банков. Максимальный порог по льготным кредитам для малого и среднего предпринимательства составляет 2 млрд рублей, нижняя граница суммы займов составляет 500 тыс. рублей. Предприниматели могут получить льготные кредиты в уполномоченных банках по ставке не более 8,5%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.