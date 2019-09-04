Инициативные регионы смогут внедрить режим для самозанятых с 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти позволят регионам самостоятельно принимать решения по введению налогового режима для самозанятых граждан с 2020 года. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

"Мы готовим законопроект, который позволит регионам включиться в экспериментальный налоговый режим с 2020 года. Для этого субъекты должны будут принять свой нормативный акт и выразить готовность присоединиться к этому режиму", - пояснил он.

Кроме того, замминистра отметил, что сейчас согласовывается проект закона с заинтересованными ведомствами по предоставлению самозанятым со следующего года различных мер господдержки: финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной, а также мер поддержки, предоставляемых "Корпорацией "МСП" и ее дочерними обществами.

По данным ФНС, с начала 2019 года в проекте зарегистрировались более 162 тыс. человек. При этом наибольшее количество физлиц, зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, ведут деятельность в Москве - более 96 тыс.

"Эксперимент показывает положительные результаты. К концу года мы рассчитываем, что будет зарегистрировано порядка 200 тыс. человек, " - подчеркнул Живулин.

С 2019 года в четырех российских регионах - Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в тестовом режиме начал действовать налог для самозанятых. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Предполагается, что на первоначальном этапе самозанятые будут освобождены от контроля и надзора со стороны проверяющих органов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.