КМСП оказала поддержку сельхозкооперативу из Ярославской области на 10 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания Ярославской области ("дочка" Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, МСП) оказала льготную поддержку сельскохозяйственному кооперативу "Могза" в размере 10 млн рублей, которые пошли на приобретение электростанции, сообщила в среду пресс-служба корпорации.

"В рамках сделки приобретена газопоршневая электростанция PSG 250 MAN стоимостью 12,5 млн рублей при первоначальном взносе со стороны лизингополучателя в размере 2,5 млн рублей в соответствии с лизинговым продуктом "Сельхозкооперация. Развитие". <...> Наличие современного оборудования, по имеющимся расчетам, позволит кооперативу оптимизировать расходы на электроэнергию не менее чем в два раза", - говорится в сообщении.

Электростанция произведена предприятием из Ярославской области "Газовые машины", что позволило поставить оборудование в кратчайшие сроки - четыре месяца с даты заключения договора лизинга. При этом процентная ставка по договору составила 6% годовых (так как было профинансировано российское оборудование), срок договора лизинга - пять лет.

Сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой обслуживающий кооператив "Могза" был образован в 2008 году на базе сельскохозяйственного предприятия "Красный маяк". Компания занимается животноводством и растениеводством. В 2014 году предприятие реализовало проект по строительству молочно-товарной фермы на 2 тыс. голов. Сейчас среди основных направлений деятельности кооператива: производство молока, оказание услуг по кормозаготовке и приобретению кормов, предоставление строительной техники, а также правовое, бухгалтерское и финансовое консультирование.

По данным Корпорации МСП, компания демонстрирует рост выручки в течение всего периода деятельности - благодаря повышению качества производимой продукции и диверсификации бизнеса стабильно увеличиваются объемы продаж.