Более 20 промышленных парков появятся в 16 регионах в до 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития поддержало 22 проекта по строительству промышленных парков в 16 субъектах в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил замминистра экономического развития Вадим Живулин.

"Популярной мерой поддержки в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" является строительство промышленных парков. Это особый вид поддержки производственного малого бизнеса. Инвесторы, регионы и федеральные власти совместно финансируют проект по созданию промышленных площадок, на которых располагается вся необходимая инфраструктура, промышленное оборудование коллективного пользования. Таким образом резидент промпарка мгновенно получает доступ на льготных условиях к производственному оборудованию. Всего было поддержано 22 проекта в 16 субъектах. Часть из них появятся уже в конце 2019 года ", - сказал Живулин.

Как пояснили представители ведомства, общий объем финансирования промышленных парков из федерального бюджета в 2019 году составил 4,5 млрд рублей, на 2020 год, по предварительным данным, планируется направить 2 млрд рублей. Среди поддержанных проектов - 12 планируется реализовать за один год, еще 10 - в течение двух лет.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.