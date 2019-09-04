МСП Банк предоставит кредит под 3,22% крупнейшему сельхозпредприятию Магаданской области

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. МСП Банк на Восточном экономическом форуме в среду подписал кредитный договор с крестьянско-фермерским хозяйством Магаданской области, по которому предоставит ему 30 млн рублей под 3,22% годовых. Это позволит крупнейшему в регионе производителю молочной продукции увеличить мощности, сообщила пресс-служба банка после подписания.

"Кредитные средства в размере 30 млн рублей предоставлены по программе льготного кредитования Минсельхоза РФ по ставке 3,22% годовых на пять лет. В рамках реализуемого проекта планируется увеличить мощности по производству молочной продукции до 12 тыс. литров в сутки", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя правления МСП Банка Роман Капинос отметил, что у финансовой организации на сегодняшний день одна из лидирующих позиций в области сельхозкооперации. "План на этот год - 500 млн рублей поддержки сельхозкооперации мелким чеком - уже практически выполнен. Сейчас мы рассматриваем увеличение суммы заявки на дальнейшую модернизацию производства, на закупку оборудования. Вне всякого сомнения, компания будет динамично развиваться. С учетом качества продукции, производимой крестьянско-фермерским хозяйством, наше сотрудничество имеет большие перспективы", - приводятся его слова в сообщении.

Крестьянско-фермерское хозяйство является крупнейшим сельхозпредприятием Магаданской области и признанным лидером в регионе по производству молочной продукции, а также известным в регионе производителем говядины, свинины, а также различных мясных полуфабрикатов. В хозяйстве имеется поместное поголовье, состоящее из 1389 голов крупного рогатого скота айрширской и холмогорской породы, 1234 голов свиней и 141 голова лошадей. Оно располагает сельхозугодьями в количестве 161 га. Основными покупателями являются предприятия и индивидуальные предприниматели Магадана и Магаданской области, а также бюджетные организации - школы, детские сады, организации здравоохранения.

Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк) учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.