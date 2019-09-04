ВТБ поможет Бурятии в оказании поддержки бизнесу в рамках нацпроекта

УЛАН-УДЭ, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Бурятии и банк ВТБ расширят совместную поддержку малого и среднего бизнеса (МСБ) в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", стороны подписали соответствующий документ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

"В рамках Восточного экономического форума заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали план мероприятий для сотрудничества по развитию малого и среднего предпринимательства. Стороны намерены усилить взаимодействие по реализации образовательных программ, включая проведение семинаров и других мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности предпринимателей", - сообщила пресс-служба, уточнив, что документ дополняет соглашение о сотрудничестве, заключенное между ВТБ и Бурятией в 2018 году.

Как отметил на церемонии подписания документа Цыденов, малый и средний бизнес - это "реальная опора экономики республики", так как крупных предприятий в Бурятии - единицы. "Вклад МСБ в развитие Бурятии значителен, поэтому закономерно, что в нацпроекте республики поставлена задача увеличить в 1,6 раза к 2024 году количество занятых в Бурятии в сфере малого и среднего бизнеса. А бизнесу для развития, в первую очередь, нужны средства - длинные деньги и под низкий процент, поэтому мы будем продолжать сотрудничество с банком ВТБ - одним из основных банков-партнеров республики, который уже сейчас активно работает и широко поддерживает социально-экономическое развитие Бурятии", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Бортников напомнил, что помимо общего соглашения о сотрудничестве с Бурятией действует соглашение о взаимодействии в сфере развития социальной инфраструктуры. По итогам первого полугодия 2019 года кредитно-документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса в Бурятии вырос на 14,5%, до 13,4 млрд рублей. Объем привлеченных средств в этом сегменте превысил 4,3 млрд рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.