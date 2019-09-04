Центр "Мой бизнес" для поддержки субъектов МСП открылся в Уфе

УФА, 4 сентября. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства "Мой бизнес" в среду открылся в уфимском Конгресс-холле. Он будет оказывать методическую помощь желающим начать или развивать свое дело и был реализован по нацпроекту "Малое среднее предпринимательство", передает корреспондент ТАСС.

"Мы сегодня открыли клиентский офис центра "Мой бизнес", ключевая задача которого - сосредоточить институты по поддержке малого и среднего предпринимательства в одном месте. Он включает в себя центры поддержки предпринимательства, инноваций социальной сферы, региональный центр инжиниринга, центр народных художественных промыслов и ремесел, также мы заключили соглашение и пригласили сюда центр развития экспорта", - сказала председатель Госкомитета Башкирии по предпринимательству и туризму Римма Бойцова.

В центре "Мой бизнес" предприниматели смогут оформить лицензии, субсидии, зарегистрировать юрлицо, получить услуги корпорации МСП. Первый день работы учреждения прошел в формате общения в секциях, участие в работе кроме бизнесменов принимали заместители глав администраций районов и городов по предпринимательству, должность была введена по распоряжению врио главы республики Радия Хабирова. "В перспективе человек придет сюда, здесь сфотографируется, здесь нотариус будет, то есть один заход в центр, и ты получаешь и регистрацию, и меры поддержки", - отметил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин.

Со следующего года подобные центры заработают во всех городах республики, добавила Бойцова. На июль 2019 года в реестре субъектов МСП региона зарегистрировано порядка 131 тыс. предпринимателей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.