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ВЭФ-2019

Титов: количество плановых проверок малого бизнеса в стране сократилось в четыре раза

Внеплановые проверки сократились в два раза, отметил также бизнес-омбудсмен

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Плановые проверки контрольных органов малого бизнеса к 2019 году сократились в 4 раза - с 1 млн 350 тыс. до 302 тыс. в год. Об этом сообщил в четверг на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Количество плановых проверок в стране становится гораздо меньше. К 2019 году они сократились в четыре раза - с 1 млн 350 тыс. до 302 тыс. по году, внеплановые проверки сократились в два раза - 676 тыс., они были заменены так называемыми мониторингами контрольных органов и успешно заменили все виды проверок", - сообщил Титов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичВЭФ-2019
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