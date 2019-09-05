РЭЦ и ВТБ запустили программу для развития экспортного потенциала МСП

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) и банк ВТБ при поддержке Школы экспорта РЭЦ запустили совместную акселерационную программу для развития экспортного потенциала предприятий среднего и малого бизнеса. Соответствующее соглашение подписали на полях Восточного экономического форума генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев и заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

Согласно документу, специальный онлайн-сервис экспортной поддержки от экспертов доступен на В2В платформе "Бизнес-коннект" банка ВТБ. Программа нацелена на формирование комплексных компетенций в области внешнеэкономической деятельности у представителей бизнеса, а также на создание максимально благоприятных условий для выхода на внешние рынки как для потенциальных экспортеров, так и для компаний, желающих расширить географию и ассортимент поставок.

Новый сервис в режиме одного окна включает оценку уровня экспортной готовности по каждому участнику, помощь в составлении индивидуальной дорожной карты развития компетенций для предпринимателя и доступ к обучающим материалам и мерам государственной поддержки РЭЦ. По каждому участнику акселератора будет определена экспортная зрелость и составлен индивидуальный план действий.

Координатором в прохождении акселерации выступают эксперты ВТБ, непосредственно услуги оказывает Российский экспортный центр и его аккредитованные партнеры.

"Группа РЭЦ системно работает с малым и средним бизнесом, создавая специальную экосистему для поддержки экспорта этой категории предпринимателей. Совместная программа с банком ВТБ станет очередным акселерационным механизмом в линейке Российского экспортного центра. В 2019 году уже запущены и успешно действуют аналогичные совместные программы РЭЦ с Министерством экономического развития, МШУ "Сколково" и другими финансовыми организациями", - сказал Слепнев.

По мнению Бортникова, одним из важных факторов развития предприятий среднего и малого бизнеса является доступ как российским, так и международным рынкам сбыта. "Созданный нашим банком совместно с РЭЦ экспортный акселератор позволит подготовить предпринимателей к расширению географии работы и поможет в развитии бизнеса. Максимальная ориентация на потребности клиентов и совершенствование продуктовых сервисов - стратегическая задача ВТБ", - подчеркнул он.