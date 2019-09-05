"Зеркальный реестр" позволит аннулировать результаты проверок надзорных органов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП в октябре 2019 года запустит "зеркальный реестр", который позволит сравнить результаты проверок малого бизнеса с данными реестра проверок Генпрокуратуры и аннулировать их, если они не были внесены в реестр в течение пяти дней. Об этом сообщил в четверг на деловом завтраке по повышению инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока в ходе Восточного экономического форума глава Корпорации МСП Александр Браверман.

"Генпрокуратура ведет реестр плановых и неплановых проверок малого бизнеса надзорными органами. По завершении проверки в течение пяти дней результаты проверок не всегда вносятся в него. "Зеркальный реестр" позволит сравнить результаты данных проверок и аннулировать их, если они не были внесены в единый реестр, который ведет Генпрокуратура, в течение пяти дней", - сообщил он.

Также Браверман отметил, что "зеркальный реестр" позволит проанализировать все нарушения малого бизнеса и на основании полученных результатов создать пошаговую инструкцию по их предотвращению для предпринимателей.

В октябре прошлого года Владимир Путин поручил разработать правительству, Корпорации МСП и Генпрокуратуре так называемый "зеркальный реестр" на базе портала "Бизнес-навигатора МСП". Он предполагает в онлайн-режиме размещение информации, полученной от малых предпринимателей, о результатах проверок и выявленных нарушениях. В свою очередь эти данные будут сопоставляться с результатами проверок от контрольно-надзорных органов.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.