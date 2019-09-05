Замглавы ФНС: налоговое администрирование не должно мешать бизнесу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госрегистрация компаний и налоговое администрирование должны стать незаметными для бизнеса, чтобы не отвлекать от предпринимательской деятельности. С такой позицией выступил на сессии "Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста" Восточного экономического форума замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев.

"Если говорить в целом <...> и про контрольно-надзорную деятельность, про административную нагрузку, мы прекрасно понимаем, как госорган, что любое абсолютно взаимодействие, каким бы оно ни было для предпринимателей, является, так скажем, не очень приятным с любым госорганом", - сказал Чекмышев.

"Поэтому и для налоговой службы, в том числе во взаимоотношениях с субъектами малого среднего предпринимательства, основная цель - это просто стать незаметным органом, сделать так, чтобы предприниматель в принципе не замечал того, что происходит, и с точки зрения государственной регистрации, и с точки зрения налогового администрирования, чтобы мы были просто встроены в его деятельность, как часть какой-то обыденной ситуации", - отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.