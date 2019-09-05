Зампредправления: Сбербанк будет наращивать темпы кредитования МСП в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Темпы роста кредитования малых и средних предприятий (МСП) в Сбербанке в 2019 году примерно в два раза превысят общую динамику кредитования по банку. Об этом на сессии "Малое и среднее предпринимательство как движущая сила экономического роста" Восточного экономического форума сообщил заместитель предправления Сбербанка, руководитель блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Анатолий Попов.

"Темпы роста кредитного портфеля [МСП], они почти в два раза выше, чем темпы роста среднего портфеля банка. В прошлом году мы приросли на 20% по кредитованию МСП - это примерно 1,5 трлн рублей, цифра уже сейчас чуть больше, и темп роста составил 20%. На этот год у нас тоже ожидание, что темпы роста кредитования МСП будут в два раза выше, чем средние наши", - сказал Попов.

Он подчеркнул, что "средние ставки [по кредитам МСП в Сбербанке составляют] ниже 10%". Попов отметил, что благодаря тому, что сейчас данных о предпринимателях становится все больше, банки могут выдавать им кредиты по более конкурентным ставкам.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.