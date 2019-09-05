{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

МСП Банк окажет поддержку в кредитовании бизнеса на Дальнем Востоке

Планируется, что ежегодный рост объема кредитования будет увеличиваться на 25%, отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие системы кредитования и обслуживания бизнеса в макрорегионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.

Подписи под документом на полях Восточного экономического форума поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Суть данного соглашения - это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе. Поэтому сейчас мы стараемся максимально координировать свои действия для того, чтобы этот результат был достигнут. В прошлом году мы нарастили объемы кредитования на 62%, и теперь ежегодный рост по объему нашего присутствия на Дальнем Востоке будет увеличиваться на 25%", - сказал Голованов.

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока отметил, что организация нацелена на всестороннюю поддержку резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, в том числе на помощь в привлечении финансирования. По его словам, сейчас формируется пул партнеров, которые будут работать с инвесторами на особых взаимовыгодных условиях, услуги будут предоставляться резидентам по индивидуальным программам и условиям. "Корпорация будет определять проекты согласно критериям банка и минимизировать документооборот и время на взаимодействие с кредитно-финансовой организацией. Результатами этого сотрудничества с банками смогут воспользоваться и наши многочисленные партнеры: поставщики и подрядные организации", - сказал Канукоев.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
ВЭФ-2019
ВЭФ-2019
РЭЦ: малый бизнес может увеличить поставки за рубеж благодаря электронным каналам торговли
По мнению главы Российского экспортного центра Андрея Слепнева, этот канал может обеспечить десятикратный рост присутствия на зарубежных рынках
Читать полностью