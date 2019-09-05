МСП Банк окажет поддержку в кредитовании бизнеса на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. МСП Банк и Корпорация развития Дальнего Востока заключили соглашение о сотрудничестве, основным направлением которого станет развитие системы кредитования и обслуживания бизнеса в макрорегионе. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы банка.

Подписи под документом на полях Восточного экономического форума поставили председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

"Суть данного соглашения - это консолидация усилий, направленных на достижение задач, которые перед нами поставлены: увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и доли ВВП в малом и среднем бизнесе. Поэтому сейчас мы стараемся максимально координировать свои действия для того, чтобы этот результат был достигнут. В прошлом году мы нарастили объемы кредитования на 62%, и теперь ежегодный рост по объему нашего присутствия на Дальнем Востоке будет увеличиваться на 25%", - сказал Голованов.

Гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока отметил, что организация нацелена на всестороннюю поддержку резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, в том числе на помощь в привлечении финансирования. По его словам, сейчас формируется пул партнеров, которые будут работать с инвесторами на особых взаимовыгодных условиях, услуги будут предоставляться резидентам по индивидуальным программам и условиям. "Корпорация будет определять проекты согласно критериям банка и минимизировать документооборот и время на взаимодействие с кредитно-финансовой организацией. Результатами этого сотрудничества с банками смогут воспользоваться и наши многочисленные партнеры: поставщики и подрядные организации", - сказал Канукоев.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.