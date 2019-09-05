Оборот дальневосточных малых предприятий вырос с начала года на 5,2%

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Оборот малых и средних предприятий с начала 2019 года на Дальнем Востоке вырос на 5,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,3 трлн рублей. Об этом сообщил в ходе делового завтрака по повышению инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов в рамках Восточного экономического форума глава общественного объединения "Опора России" Александр Калинин.

"Сравнивая оборот малых компаний на Дальнем Востоке по дате на 10 августа 2019 года и 2018 года стоит отметить, что в этом году он вырос на 5,2% и составил 2,3 трлн рублей", - сказал Калинин.

Глава "Опоры России" также добавил, что количество зарегистрированных субъектов МСП на Дальнем Востоке сейчас составляет 309 тыс. 179 компаний. Количество сотрудников, занятых на предприятиях - чуть более 940 тыс. человек, что на 3,7% меньше по сравнению с 2018 годом.

Как ранее сообщал замминистра экономического развития Вадим Живулин, регионы Дальнего Востока получают повышенное бюджетное финансирование по ряду направлений, предусмотренных нацпроектом по поддержке МСП для развития малых и средних компаний. В частности, речь идет о докапитализации микрофинансовых организаций и субсидировании банков для выдачи льготных кредитов МСП под 8,5%.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

В новость внесена правка в 12:00 мск - уточняется объем оборота.