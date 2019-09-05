МСП Банк поддержит проекты Приморского края в сферах туризма и сельского хозяйства

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. МСП Банк окажет финансовую поддержку проектам Приморского края в сферах туризма и сельского хозяйства, которые обладают высоким потенциалом роста и эффектом влияния на экономику региона. Соглашение об этом подписали в четверг на Восточном экономическом форуме председатель правления банка Дмитрий Голованов и врио вице-губернатора края Константин Богданенко, сообщила пресс-служба банка.

"Приморский край является для нас принципиально важным регионом. Мы стараемся выявлять те ниши, в поддержке которых нуждается регион. После обсуждения с регионом основных принципов совместной работы мы подписали соглашение, в соответствии с которым мы вместе выработаем и подходы, и продукты, и будем выстраивать свои действия так, чтобы в будущем мы смогли давать активнее наращивать объемы финансирования", - отметил после подписания Голованов.

Регион взаимодействует с банком не только для развития малого и среднего предпринимательства, также стороны концентрируются на тех областях, которые сейчас важны для региона, сказал врио вице-губернатора. "Мы со своей стороны выдвинули предложения, коллеги из МСП Банка их рассмотрели, мы провели несколько консультаций, доказывая друг другу, что именно так будет нужно, и сейчас остановились на конкретных решениях, которые МСП Банк будет поддерживать", - пояснил Богданенко.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.