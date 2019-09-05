Кубанские бизнесмены единственные в РФ могут бесплатно оформить цифровую подпись

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Предприниматели на Кубани, являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса, могут бесплатно оформить цифровую подпись по краевой программе. Такая мера господдержки оказывается в России только властями Краснодарского края, об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в ВРП Краснодарского края МСП занимает 30%, малым и средним бизнесом занимаются около 750 тыс. человек. К 2024 году по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" власти рассчитывают вовлечь в предпринимательство не менее одного миллиона жителей региона.

"В крае работает программа, по которой субсидируется получение цифровой электронной подписи. Проще говоря, все субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить ЭЦП и специализированное программное обеспечение для работы с ней бесплатно. Мы единственный субъект в стране, который предлагает предпринимателям такой способ поддержки", - приводит пресс-служба слова руководителя краевого департамента по регулированию контрактной системы Андрея Милановича.

Уточняется, что такая мера господдержки способствует в том числе активному вовлечению субъектов МСП в работу в автоматизированной информационной системе "Портал поставщиков" для проведения закупок малого объема. Доступ к этой платформе кубанские предприниматели получили благодаря соглашению, заключенному в апреле властями региона с департаментом по конкурентной политике города Москвы. Она дает возможность без торгов заключать муниципальные контракты на сумму до 300 тыс. рублей. За счет этой платформы система госзакупок в регионе станет более прозрачной, а предприниматели, размещающие на ней предложения, смогут расширить рынки сбыта.