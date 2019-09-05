Предпринимателям Москвы с опытом участия в госзакупках ускорят получение гарантий

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Московские предприниматели с опытом участия в госзакупках смогут в три раза быстрее получить поручительства столичного Фонда содействию кредитования малого бизнеса по кредитам и банковским гарантиям, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

"Фонд готов предложить более лояльные условия тем, кто уже имеет опыт исполнения заказа по 44-му и 223-му ФЗ (федеральные законы о государственных закупках и закупках госкомпаний - прим.) и хочет получить средства на вновь выигранный похожий заказ", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.

Сроки рассмотрения заявок таких компаний на поручительство сократятся с десяти до трех дней, уточнили ТАСС в департаменте. Предприниматели смогут по упрощенной процедуре получить поручительство по кредитам и банковским гарантиям Сбербанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Альфа-банка.

Упрощенный порядок уже начал действовать: по новой процедуре фонд оформил первое поручительство в размере 20 млн рублей по кредиту на 40 млн рублей в Сбербанке для малой компании.

Сейчас под капитал фонда в 10 млрд рублей сформирован портфель действующих поручительств размером 19,5 млрд рублей, которые покрывают кредиты и гарантии московским предпринимателям на 35,8 млрд рублей. Таким образом, по данным департамента, каждый рубль, вложенный государством в гарантийный капитал, позволил привлечь в действующие малые и средние компании 3,6 рублей кредитных средств. Средний размер поручительства фонда составляет 17 млн рублей, гарантией можно покрыть до 70% суммы обязательств (до 100 млн рублей).