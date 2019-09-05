Власти Северной Осетии в 2019 году предоставят гранты фермерам на 140 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделят 140 млн рублей грантовой поддержки фермерам по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"На сегодняшний день сельхозкооперация стала активно развиваться благодаря реализуемым мерам государственной поддержки в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" <…> В текущем году из 185,4 млн рублей, выделенных республике в рамках национального проекта, около 140 млн рублей планируется представить в виде грантов фермерам, являющихся членами как уже действующих кооперативов, так и вновь созданных", - сказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на начало года в республике было зарегистрировано 16 действующих потребительских кооперативов. В настоящее время уже создано восемь новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые объединят фермеров, занимающихся овцеводством, молочным скотоводством, рыбоводством, а также овощеводством в закрытом грунте.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев сообщал ТАСС, что власти Северной Осетии выделят в 2018 году на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов более 11 млн рублей. На полученные деньги кооперативы смогут реконструировать производственные объекты, приобрести современную технику и оборудование, погасить часть взносов по лизинговым договорам.