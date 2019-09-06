Корпорация МСП и банк "Интеза" привлекут производственные компании в "Бизнес-навигатор"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и банк "Интеза" (российская "дочка" итальянского Intesa) планируют привлечь в онлайн-сервис поддержки предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП" компании производственного сектора. Об этом в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал председатель совета директоров "Банка Интеза", глава ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Мы с ними [Корпорацией МСП] работаем вместе над тем, чтобы расширить эту платформу, в первую очередь за счет включения в нее производственного сектора. До конца года мы должны завершить эту работу вместе с корпорацией. И после этого - и корпорация с этим согласна - мы его ["Бизнес-навигатор МСП"] хотим адаптировать к Италии на первом этапе, а потом и для других европейских стран, - сказал Фаллико.

Сейчас на платформе представлены преимущественно торговые компании, добавил он.

В июне в ходе Петербургского международного экономического форума Корпорация МСП, банк "Интеза" и "Интеза Санпаоло" подписали протокол о намерениях, который предусматривает запуск аналога российского "Бизнес-навигатора МСП" в Италии. Стороны договорились разработать механизмы для обеспечения полноценного доступа представителей итальянских компаний, заинтересованных в создании бизнеса на территории России, к сервисам "Бизнес-навигатора МСП".

Корпорация МСП запустила "Бизнес-навигатор МСП" в сентябре 2016 года. Ресурс позволяет составить бизнес-план, рассчитать срок окупаемости бизнеса, получить информацию о видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки и о специализированных кредитных продуктах, а также узнать, что нужно для открытия своего бизнеса.