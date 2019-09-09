Титов предложил ввести отдельные налоговые режимы для разных форм бизнеса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Налоговые режимы, вводимые для бизнеса, должны соответствовать формам регистрации предпринимателей и учитывать критерии организации, считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Мы предлагаем продумать, какие юридические формы есть и какие критерии применять для регистрации к самозанятым, к индивидуальным предпринимателям и малым компаниям, и каждой этой форме дать налоговый режим, который бы по требованиям не отличался от самой регистрации", - сказал Титов в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

По словам Титова, налогообложение для малого бизнеса в России выстроено "системно неверно". "Сегодня при трех основных юридических формах бизнеса есть разногласия и чересполосицы по требованиям - торговым площадям, числу нанимаемых сотрудников, показателям годового оборота. Одни требования предъявляются как для юридической формы, а другие - под налог", - пояснил бизнес-омбудсмен.

Он считает, что самозанятые должны выплачивать налог на профессиональный доход. Для индивидуальных предпринимателей должно работать или сочетание патента и единого налога на вмененный доход (ЕНВД) или новый налог, который учел бы все проблемы двух налогов. Для малого предприятия как юридического лица - выплаты НДФЛ с суммы дивидендов долевым участникам.