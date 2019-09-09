На западе Москве открыли первую общественную приемную при бизнес-омбудсмене столицы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Первая общественная приемная при уполномоченном по защите прав предпринимателей Москвы открылась в понедельник в Западном административном округе столицы.

"Приемная будет не только рассматривать обращения предпринимателей, но и рассказывать о возможностях институтов поддержки бизнеса. Кроме того, она позволит разгрузить префектуру, решая вопросы предпринимателей в структуре уполномоченного", - сказала бизнес-омбудсмен города Татьяна Минеева на открытии.

Приемная функционирует на базе адвокатского бюро "Толпегин и партнеры". "От нашего бюро работать будут пять человек: три специалиста по уголовному праву, эксперт по арбитражным делам, эксперт по таможенному и налоговому законодательству", - сказал ТАСС руководитель общественной приемной, адвокат Аркадий Толпегин.

По его словам, в приемную поступило первое обращение, связанное с созданием "препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности со стороны правоохранительных органов". "Нет уголовного преследования, но предприниматель в силу процессуальных решений, которые приняты, на протяжении полугода лишен возможности вести свою обычную деятельность. Мы ему помогаем, он уже получает поддержку", - добавил Толпегин.

В сентябре открыли приемную по вопросам экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска в Северном административном округе столицы. Однако учреждение специализируется исключительно на защите прав предпринимателей из так называемого лондонского списка российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Как уточнила Минеева ТАСС, до конца 2019 года в Москве откроется около 10 общественных приемных по защите прав бизнеса.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.