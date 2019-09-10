Корпорация МСП поддержала предприятие по деревообработке из Якутии на 5,5 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Региональная лизинговая компания Якутии (учредителями являются Корпорация МСП и регион) оказала льготную лизинговую поддержку деревообрабатывающему предприятию "Диамантер" на 5,5 млн рублей, говорится в распространенном сообщении корпорации.

"В рамках сделки приобретены лесосушильный комплекс и строгальный четырехсторонний станок, совокупная стоимость оборудования - 7,3 млн рублей, из которых лизингополучатель внес в качестве аванса лизинговой компании 1,8 млн рублей. Процентная ставка по договору лизинга российского оборудования составила 6% годовых (удорожание 3,2% в год), срок договора лизинга - 5 лет", - говорится в сообщении.

Низкий процент удорожания по программе льготного лизинга позволит предприятию "Диамантер" модернизировать оборудование, добавили в корпорации.

Производственно-строительная компания "Диамантер" начала свою работу в 1997 году в Якутске, специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов из бруса и оцилиндрованного бревна. Также компания осуществляет продажу пиломатериалов, погонажных и столярных изделий.

Региональная лизинговая компания Якутии на сегодняшний день оказала льготную лизинговую поддержку на сумму более 250 млн рублей по 22 проектам. По последним данным корпорации, участниками Национальной гарантийной системы предоставлена поддержка в рамках 4 734 сделок на общую сумму 37,2 млрд, что позволило привлечь консолидированный объем финансовой поддержки субъектам малого и среднего Дальневосточного федерального округа (Якутия входит в состав округа - прим. ТАСС) в размере 97,8 млрд рублей по процентным ставкам, которые на два-три процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

Замминистра экономического развития Вадим Живулин отмечал, что регионы Дальнего Востока получают повышенное бюджетное финансирование по ряду направлений для развития малых и средних предприятий и их поддержка отдельно отражена в национальном проекте "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".