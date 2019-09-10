Исследование: малый и микробизнес начал чаще страховать своих сотрудников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Число договоров коллективного страхования сотрудников компаний малого и микробизнеса выросло на 18% в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бизнес тратит на это в среднем 0,65% от выручки. Такие данные приводит во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Традиционное добровольное медицинское страхование для небольших компаний часто слишком дорого. Альтернатива - договоры коллективного страхования сотрудников, число которых, по нашим данным, выросло в первом полугодии 2019 года на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным проведенного исследования, активнее других работников страхуют компании малого и микробизнеса в Москве (10,6% от общего количества контрактов), в Краснодарском (5,6%) и Пермском крае (4,1%).

В выборке 79% таких договоров заключено юридическими лицами и 21% - индивидуальными предпринимателями. Почти половина договоров оформляется в торговле: 39% от общего количества приходится на предприятия розницы, еще 8% - на оптовый сегмент. На втором месте транспортные услуги - 15%.

"Картина изменяется принципиально, если оценить долю расходов на страховые контракты в выручке компаний. В лидеры в таком случае выходит производственный сектор, в частности производство одежды с показателем 2,71%, а также отрасли с высокой значимостью человеческого капитала, например, правовая деятельность и бухгалтерский учет - 2,22%. Это может быть связано со сложностью замены сотрудника, на время потерявшего работоспособность", - отмечается в исследовании.

Программы "Сбербанк страхование жизни" по коллективному страхованию для предприятий малого и микробизнеса предполагают страховую защиту сотрудников от несчастных случаев и болезней (уход из жизни, инвалидность, травма). Самым распространенным страховым случаем в этом виде страхования является временная нетрудоспособность из-за бытовых травм или болезней. Крупнейшая выплата в первом полугодии составила 1 млн рублей в связи с уходом из жизни застрахованного работника в Ростовской области.