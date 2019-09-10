В Госдуме сообщили, что счета предпринимателей не должны замораживаться в ходе следствия

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Счета предпринимателей не должны замораживать в ходе следственных действий. Такое мнение высказал во вторник ТАСС председатель экспертного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятости при комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов.

"В части уменьшения давления правоохранительных органов нужно сделать так, чтобы ведение следствия не останавливало работу бизнеса. Для этого предлагается во время следствия не замораживать счета, не заключать под стражу бизнес, если это не особо тяжкое преступление, просто сделать так, чтобы человек был под залогом, не изымать документы, от которых зависит работа бизнеса. Второе - нужно уравнять в правах бизнес и правоохранительные органы: предприниматели должны иметь возможность требовать компенсации за необоснованные проверки или закрытие бизнеса из-за ведения следствия в случае, если дело не доходит до суда", - отметил он.

По его словам, соответствующие законодательные инициативы планируется внести на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию. Шайхутдинов добавил, что сейчас реализация нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составляет около 10%. "Это говорит о том, что идет настройка всех организаций и институтов, отвечающих за его работу. Вопросов много, нужно вносить корректировки и в показатели эффективности самого проекта, и в функционирующие законопроекты - ликвидировать уже отжившие нормы, или же менять закон на основе отзывов предпринимателей, чтобы создать условия для достижения обозначенного рывка в экономике", - отметил депутат.

Также данную тему Шайхутдинов планирует обсудить на V Форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе 26-27 сентября на сессии "Роль межрегионального взаимодействия в реализации нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".