Портал для малого и среднего бизнеса Москвы обновили перед деловым сезоном

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Функционал портала для малого и среднего бизнеса перезапустили с учетом пожеланий пользователей перед новым деловым сезоном. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства Москвы.

"Для московских предпринимателей действует целый комплекс мер поддержки: от субсидий и консультаций до бесплатных образовательных программ и цифровых сервисов. Удобный навигатор по ним - обновленный городской бизнес-портал. К этому деловому сезону он стал более персонализированным и теперь предлагает еще более широкий функционал в формате "единого окна", - приводят на портале слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Кроме того, заммэра отметила, что теперь зарегистрированные пользователи смогут записаться на лекции и занятия через личный кабинет, а также добавлять в "избранное" и сохранять важную информацию.

Mbm.ru - проект государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. Учреждение занимается консультационной и образовательной поддержкой столичных предпринимателей. На сайте представлено более 10 бесплатных сервисов, которые позволяют получить необходимую информацию или услуги.