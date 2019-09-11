Зампред Сбербанка: кибермошенники начали фокусироваться на малом и среднем бизнесе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Киберпреступники в этом году начали значительно чаще атаковать предприятия малого и среднего бизнеса. Повышенный интерес кибермошенников к МСП вызван низкой защищенностью таких компаний, сообщил в интервью ТАСС зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Второй тренд этого года - увеличение в разы атак на малый и средний бизнес, сектор который является наименее защищенным. По нашим данным, минимально необходимые средства защиты внедрены лишь в 2% малых и средних предприятий", - заявил он.

Ситуация усугубляется тем, что малый и средний бизнес, как правило, не имеет средств для инвестирования в кибербезопасность или создание собственной IT-инфраструктуры.

Комментируя уровень киберзащиты крупного бизнеса, зампред Сбербанка отметил, что такие компании традиционно лучше защищают себя от киберугроз, однако в то же время более половины представителей крупного бизнеса не обеспечивают даже минимально необходимого уровня своей киберзащиты.

По мнению Кузнецова, решить проблему кибербезопасности субъекты МСП могут несколькими путями. Так, одним из решений может быть страхование киберрисков, которое становится все более популярным. Также небольшие компании могут передать вопросы кибербезопасности на аутсорсинг. Но, как отмечает зампред Сбербанка, в будущем основным решением этой проблемы будут именно облачные сервисы, предоставляющие свои сервисы по подписке.