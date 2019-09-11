Начинающие новгородские фермеры получили гранты на 37 млн рублей для развития хозяйств

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Победители конкурса "Агростартап" - начинающие новгородские фермеры - получили сертификаты на сумму от 3 до 4 млн рублей, которые смогут потратить на создание и развитие своего крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Четырнадцать аграриев из 10 районов области получили возможность купить технику, отремонтировать помещения фермы, приобрести скот, сообщила в среду ТАСС министр сельского хозяйства региона Елена Покровская.

"Агростартап" - грантовая поддержка, созданная в рамках нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Она предназначена для поддержки начинающих фермеров.

"Была подана 41 заявка на конкурс "Агростартап", победителями объявлены 14 человек из 10 районов Новгородской области. <...> Для поддержки победителей было выделено 37 млн рублей средств", - сказала Покровская, уточнив, что фермеры получили на развитие хозяйств от 3 до 4 млн рублей.

Обладателей гранта в Новгородской области определяла специальная комиссия, в которую вошли общественники, представители аграрного вуза, руководители крупных крестьянских и фермерских хозяйств. Направления, в которых начинающие аграрии, признанные победителями, хотели бы реализовать свой бизнес: скотоводство, кролиководство, пчеловодство, рыболовство.

Из Петербурга в новгородскую глубинку

Одним из победителей и получателей гранта "Агростартап" стал начинающий фермер, решивший перебраться из Санкт-Петербурга в один из самых отдаленных от Новгородского областного центра районов - Мошенской. В деревне Кривцово Мошенского района Роман Ерошенко мечтает создать масштабное крестьянское хозяйство по разведению крупного рогатого скота. Он считает, что молочное животноводство сегодня очень перспективно.

"Я планирую разводить молочных коров, увеличить поголовье за пять лет до 50 голов и давать молоко хорошего качества на заводы Новгородской области. <…> Любая финансовая поддержка со стороны государства для сельского хозяйства всегда важна", - сказал Ерошенко, добавив, что его ферма, которая пока насчитывает 20 голов скота, обязательно станет семейным делом.

Еще один обладатель гранта "Агростартап" в размере 4 млн рублей Антон Жеребцов выиграл его на развитие своего дела по пчеловодству. ТАСС аграрий пояснил: этим направлением занимается с детства, пошел по стопам отца. Свое КФХ хочет развивать в деревне Ермолино в Новгородском районе.

"На полученные средства будет приобретаться сельхозтехника для переработки земли. Мы производим посадку медоносных растений, подготавливаем кормовую базу, потому что лето короткое, дождливое, и нам нужно, чтобы медоносы цвели именно в тот момент, когда нам это удобно, когда пасека подготовлена к медосбору. А для этого нужна техника. И для кооператива будет приобретаться также оборудование по упаковке меда", - сказал собеседник агентства.

Согласно условиям получения гранта, реализовать средства фермеру необходимо в течение 18 месяцев. Аграрий считает, что времени на выбор и покупку техники, которую он заявил в документах конкурса, вполне достаточно. Спешить не придется, есть возможность подойти к делу с умом и все проанализировать. "Эти гранты оказывают колоссальную поддержку, потому что мне необходимо обрабатывать землю, а без поддержки это очень сложно. Мне дали эти средства, чтобы я мог обработать землю, я очень доволен", - добавил Жеребцов.

Возможность выбора и креативные идеи

Как пояснила ТАСС ректор Новгородского института переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса Галина Ризенко, участвовавшая в комиссии по определению победителей гранта "Агростартап", эта форма поддержки - хорошая помощь молодым и креативным аграриям.

"Грантовая поддержка сейчас существует разная: и на семейные фермы, и на кооперативы, и на состоявшиеся в агробизнесе КФХ. Мне видится плюс "Агростартапа" в том, что на него больше всего заявок подает молодежь, а второй плюс - это старт. На этот грант заявляются те, у кого еще нет большого капитала, нет наработанной кредитной линии, однако эти аграрии хотят и могут развивать свое дело, умеют это делать, живут на селе, и "Агростартап" дает им шанс стать хорошими профессионалами с перспективами развития своего КФХ. Плюс у желающих получить "Агростартап" есть проекты по новым направлениям развития сельского хозяйства", - сказала Ризенко.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным в майском указе 2018 года.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.