Эксперт: банки способны увеличить кредитование малого бизнеса в три раза

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские банки имеют ресурсы для увеличения кредитования малых и средних предприятий (МСП) в три раза. Об этом заявил на заседании комитета Ассоциации банков России по малому и среднему бизнесу его председатель Василий Высоков.

"Если взять модель IFC (Международная финансовая корпорация, входит в структуру Всемирного банка - ТАСС), которую они посчитали для России, взять <...> лучшую мировую практику работы малого бизнеса, то, [исходя из этих расчетов], малый бизнес России нуждается в увеличении объемов финансирования в три раза, и банки готовы это сделать: у нас сумасшедшая ликвидность, у нас достаточно капитала для того, чтобы мы двигались дальше", - сказал Высоков.

По данным главы комитета, в первом полугодии 2019 года российские банки выдали МСП кредиты на 3,5 трлн рублей.

Высоков подчеркнул, что "слухи о том, что кредитование малого бизнеса является самым проблемным, не соответствуют действительности". Он отметил, что доля МСП в общем кредитном портфеле производств составляет 16%, что соответствует роли малого бизнеса в реальном секторе экономики.

По данным Центробанка РФ, задолженность по кредитам МСП на 1 января 2019 года составляла 4,21 трлн рублей.