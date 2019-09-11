Исследование: более 40% кредитного портфеля малого бизнеса приходится на два банка

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Более 54% кредитного портфеля малых и средних предприятий концентрируется в 15 российских банках, 41% приходится на Сбербанк и ВТБ. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и аналитического агентства "Бизнесдром", представленные на заседании комитета Ассоциации банков России (АБР) по малому и среднему бизнесу.

"40% с лишним [кредитов МСП] приходится на два крупнейших банка [Сбербанк и ВТБ], но и на топ-15 приходится более 54%", - сказал гендиректор "Бизнесдрома" и глава комитета по финансовым рынкам "Опоры России" Павел Самиев. Согласно исследованию, на Сбербанк приходится 30,6% кредитов МСП, на ВТБ - 10,4%, на третьем месте Альфа-банк с 2,1%.

"Концентрация достаточно высокая, но ниже, чем во многих других сегментах банковского кредитования - в той же ипотеке или рознице (розничном кредитовании - ТАСС)", - указывает Самиев. Он отметил, что крупнейшие банки продолжают наращивать свою долю в кредитовании МСП, а у средних и небольших банков этот портфель не растет либо сокращается.

В территориальном разрезе более 40% кредитного портфеля МСП приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Самиев указывает, что по ипотеке и рознице концентрация кредитного портфеля в этих трех регионах также выше.

К 1 июля 2019 года на 30 российских банков приходилось 79% кредитов МСП или 3,3 трлн из 4,6 трлн рублей, отмечается в исследовании. Концентрация портфеля в крупнейших банках нарастает все последние годы. Например, в 2015 году она составляла 43%.

При этом качество кредитного портфеля МСП в целом улучшается, указывает Самиев. Если в 2017 году были просрочены более 15% ссуд МСП, то к началу июля 2019 года просрочка снизилась до трехлетнего минимума в 12%. В то же время уровень просроченных кредитов МСП остается выше, чем в корпоративном секторе и рознице.