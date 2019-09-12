"Опора России" предложила сделать выживаемость бизнеса основным параметром нацпроекта МСП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выживаемость малого и среднего бизнеса должна стать ключевым параметром нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Такое мнение высказал в четверг на Московском финансовом форуме первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин.

"У отечественного малого бизнеса основная проблема - не низкая рождаемость, а высокая смертность. Поэтому главным целевым параметром нацпроекта мы бы предложили сделать не просто число вновь создаваемых субъектов МСП, а степень их выживаемости", - сказал он на сессии "Предпринимательская активность: проблемы и источники роста".

По его словам, это позволит отсечь фирмы-однодневки и оценить долю тех, кто вынужден был уйти. "Одновременно это улучшит оценку эффективности самого национального проекта", - заключил Корочкин.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.