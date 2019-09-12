Счетная палат: малому бизнесу выдано лишь 0,1% от плана льготного кредитования

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Субъекты малого и среднего предпринимательства получили лишь 0,1% от утвержденного плана кредитования по льготной ставке 8,5% годовых в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в четверг директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка РФ, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений Счетной палаты РФ Вениамин Симонов.

"На 1 июля этого года предоставление таких субсидий составило порядка 0,1% от утвержденных бюджетных ассигнований. Из запланированных на 2019 год 1 трлн рублей субъекты пока что прокредитованы только на 68,8 млрд рублей", - сказал он на Московском финансовом форуме.

Симонов связал такие показатели с условиями, сопровождающими предоставление данных кредитов, не уточнив подробностей.

Он также отметил, что консолидированные данные об объемах оказанной господдержки по нацпроекту не поступают в Счетную палату РФ.

"Господдержка малого бизнеса многократно возрастает - около 480 млрд рублей [будет выделено] в рамках нацпроекта, в том числе [федеральный] бюджет дает порядка 416 млрд рублей, при этом объективно полного и достоверного учета объемов оказанной господдержки мы собрать не можем", - отметил он.

По его словам, поддержка идет через разные структуры, в числе которых федеральные министерства, Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП, Банк МСП и другие. "При этом консолидированную информацию никто не видит, хотя ее надо анализировать, разводить по отраслям", - посетовал Симонов.

О нацпроекте и форуме

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.

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