ЦБ: госбанки должны помогать закрывать пробелы рынка кредитования малого бизнеса

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Государственные банки в части финансирования малого и среднего предпринимательства (МСП) должны быть инноваторами и работать в проблемных сегментах этого рынка. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута на форуме Ассоциации банков России "Банки России - XXI век".

"Что касается роли госбанков <…>, действительно, госбанки и институты развития МСП в более широком смысле должны брать на себя роль инноваторов, помогая закрывать пробелы рынка там, где они существуют", - сказал он.

В первом полугодии 2019 года выдачи кредитов МСП выросли на 12,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, что в два раза превышает динамику прошлого года. В то же время малый и средний бизнес остается в значительной степени недофинансированным, констатировал Мамута.

"Поэтому доступность ресурсов надо повышать, стоимость снижать, и на это направлена в значительной степени наша (ЦБ - прим. ТАСС) работа", - указал он, отметив снижение рисков в сегменте кредитования МСП.