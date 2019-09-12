МЭР и ФНС разработают модуль для оперативного расчета финансовых показателей МСП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) разработают специальный модуль для оперативного расчета финансовых показателей малых и средних предприятий, сообщила в четверг директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

"С ФНС наконец-то договорились, что мы будем разрабатывать специальный модуль для того, чтобы производить расчеты финансовых показателей, который бы более оперативно давал информацию - как бизнес себя чувствует, какие у него финансовые результаты", - сказала она на Московском финансовом форуме.

Арсланова пояснила, что сейчас ведомство может оперировать данными, которые предприниматели предоставляют в отчетности о результатах финансово-экономической деятельности по итогам финансового года.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.