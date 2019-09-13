Торт, который подходит всем

В 2017 году супруги Евгений и Валерия Федорко открыли в Москве кондитерскую Yamunacake, которая специализируется на приготовлении вегетарианских тортов и пирожных. Для ребят все началось несколькими годами ранее с увлечения вегетарианством и здоровым образом жизни. Они отказались от пищи животного происхождения, исключив из своего рациона мясо, рыбу и яйца, и стали осваивать принципиально новые для себя рецепты.

Гастрономические эксперименты Евгения быстро завоевали любовь среди друзей и близких, и молодого человека стали все чаще просить приготовить вегетарианские торты на заказ для знакомых. Хобби начало приносить небольшой доход. Так, на собственной кухне ежемесячно Жене удавалось заработать порядка 50 тысяч рублей, пока Лера не предложила всерьез подумать о собственном полноценном бизнесе.

Ребята арендовали помещение, через соцсети стали развивать бренд кондитерской и разработали полноценное меню с огромной вариацией популярных тортов и пирожных, а также бисквитов и начинок для тортов-конструкторов, приготовленных без яиц, желатина, глютена и сахара.

К началу 2018 года оборот бизнеса составил порядка 600 тыс. рублей ежемесячно, а в 2019 году вырос еще на 200 тысяч. Супруги смогли не просто наладить кондитерское производство, но и завоевать доверие у самых разных категорий населения – их торты стали популярны не только среди в вегетарианцев, аллергиков и тех, кто ведет здоровый образ жизни, но и людей, которые просто искали торт для домашнего праздника.

В нашем фоторепортаже можно увидеть, как в Yamunacake изготавливают вегетарианские десерты и строят на этом успешный бизнес.