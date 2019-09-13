Портал поставщиков открыл возможность срочных закупок

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Быстрые закупки длительностью три, шесть и 24 часа запущены на портале поставщиков для государственных заказчиков, сообщили в пятницу ТАСС в столичном департаменте по конкурентной политике. Участвующие в контрактной системе предприниматели полагают, что такие срочные закупки могут быть выгодны как заказчикам, так и поставщикам за счет оперативного заключения контракта и расчета за товары и услуги.

Закупки для всех

Портал поставщиков создан для проведения закупок малого объема (до 600 тыс. рублей). Сегодня на нем зарегистрированы поставщики из большинства регионов России, более 90% из них - представители малого бизнеса. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов.

"На портале стали доступны короткие котировочные сессии длительностью три, шесть и 24 часа. В настоящий момент в "пилоте" участвуют 26 организаций, но уже в последней декаде сентября эта опция будет доступна всем заказчикам Москвы и других регионов. Соответственно, поучаствовать в коротких котировочных сессиях смогут все поставщики", - цитирует пресс-служба главу департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева.

По информации департамента, интерес пользователей портала к оперативным закупкам растет, и уже сейчас на котировочную сессию выходят в среднем по семь поставщиков. "Такая высокая конкуренция объясняется отсутствием административных барьеров: от предпринимателя не требуются депозиты, предварительные заявки, а также отсутствуют комиссии за участие и победу в сессии", - отметил Дегтев.

Время - деньги

Индивидуальный предприниматель Юрий Чунаев, занимающийся поставками хозяйственных товаров и продуктов питания, подчеркивает, что котировочные сессии выгодны как заказчикам, так и поставщикам своей простотой и оперативностью. "Они удобны тем, что заказчик быстро в сжатые сроки получает [необходимые товары и услуги] - ему не нужно подготавливать [излишнее количество документов], составлять план-график. Мне как поставщику это тоже удобно - оборачиваемость средств гораздо выше, чем в обычных аукционах", - говорит Чунаев. После победы в аукционе контракт подписывается в течение одного-двух дней, затем происходит поставка товара и оплата приходит как правило в течение недели, рассказывает предприниматель.

Также Чунаев отметил, что на аукционах побеждает тот, кто предложит меньшую цену, требования к документам минимальны, а обеспечение практически никогда не требуется.

В связи с этим предприниматели не могут рассчитывать на высокую прибыль на котировочных сессиях, однако, по его словам, это компенсируется возможностью быстро получить деньги. "Большой прибыли не будет - маржинальность 10% там в принципе считается хорошей", - оценивает он.

Выход из ЧП

Гендиректор группы компаний "Консул", занимающейся благоустройством и проектно-сметными работами, Евгений Степанов отмечает, что оперативные закупки необходимы в экстренных случаях, например, когда в школе нужно заменить выбитое окно, устранить коммунальную аварию или спилить засохшее упавшее дерево. "Существует проблема, когда заказчики вынуждены быстро договариваться с поставщиками без оформления договора, поскольку промедление, например, грозит безопасности детей. С правовой точки зрения это можно расценивать как элемент коррупции, хотя заказчика по сути загоняют в рамки и ему приходится как-то вертеться. Теперь подобные ситуации [за счет коротких закупок] выводятся из тени", - поясняет он.

В этом случае заказчик получает оперативное выполнение работ, а поставщик - гарантированную и скорую оплату.

В случаях же когда времени для выполнения работ и поставок достаточно, например, если речь идет о плановом ремонте, то котировочные сессии нецелесообразны и могут рассматриваться как ограничение конкуренции, считает Степанов.

Гендиректор компании-поставщика торгового оборудования "Тороб. ИНФО" Антон Сорока отмечает, что оперативные закупки выгодны прежде всего заказчикам, для малого бизнеса основной плюс заключается в экономии времени на тендерные процедуры. "Заказчику выгодно закрыть срочную позицию в течение дня и на следующий день получить товар на склад. Это прежде всего касается расходных материалов и комплектующих, которые заканчиваются в самый неподходящий момент", - пояснил он.