Микропредприятия обеспечивают работой 40% занятых в малом бизнесе москвичей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Микропредприятия обеспечивают работой более 1 млн жителей Москвы, то есть около 40% занятых в малом и среднем бизнесе. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

"В Москве зарегистрировано почти 680 тыс. микропредприятий, они обеспечивают работой уже больше 1 млн москвичей, то есть около 40% всех занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства", - приводит слова Сергуниной пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Обычно микробизнес представляет собой небольшие предприятия, расположенные в шаговой доступности и обеспечивающие необходимыми в повседневной жизни товарами и услугами. К нему относятся, например, небольшие кофейни и гастрономические проекты, салоны красоты и барбершопы, магазины формата "у дома", мастерские по ремонту одежды и обуви, автомастерские, а также маленькие интернет-магазины, сдача квартир в аренду, услуги экскурсоводов.

"Немаловажным фактором для развития микробизнеса послужили создаваемые городом комфортные условия и удобное администрирование для предпринимателей, цифровизация различных услуг и сервисов", - отметил руководитель департамента Алексей Фурсин.

Одним из основных целевых показателей нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" является увеличение числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд рублей.