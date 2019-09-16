"Единая точка входа" объединила Портал поставщиков и Электронный магазин Подмосковья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Технология "единой точки входа" стала доступна поставщикам Портала и Электронного магазина Московской области. Теперь предприниматели могут получить доступ ко всем их инструментам, не проходя повторную аутентификацию, сообщила в понедельник пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Автоматизированная информационная система (АИC) Портал поставщиков и Электронный магазин Подмосковья объединены по принципу "бесшовной интеграции". Каждый пользователь Электронного магазина может использовать для входа на Портал поставщиков свою учетную запись и наоборот. Совершенствование автоматизации системы торгов позволит сделать ресурсы более доступными для предпринимателей, которые заинтересованы в увеличении прибыли за счет расширения рынков сбыта", - приводит пресс-служба слова главы департамента Геннадия Дегтева.

В результате этой интеграции бизнесмены получат бесплатную возможность рекламировать свою компанию, не будет ограничений по количеству оферт, появится возможность знакомиться с планируемыми закупками заказчика, в открытом доступе будет не только цена, но и уникальные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и многое другое. Налажена обратная связь с пользователями, независимо от того, в какой географической точке они живут и работают, что скажется на повышении клиентоориентированности и формированию положительной репутации компании. Технология "единой точки входа" стала еще одним шагом в развитии малого бизнеса в регионах, а также B2B-направления на Портале поставщиков. По этой технологии работают и другие B2B площадки - ВТБ бизнес-коннект и SberB2B, говорится в сообщении.

Портал поставщиков - это интернет-площадка, на которой размещается информацию о закупках малого объема, что дает дополнительные возможности малому бизнесу для участия в государственных закупках Москвы. Портал запустили в феврале 2013 года на базе Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ). Он отвечает требованиям федерального закона, по которому все договоры на закупки малого объема до 300 тыс. и до 600 тыс. рублей соответственно заключаются только в электронном виде.