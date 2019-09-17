Корпорация МСП планирует оказать поддержку семи проектам в Тульской области

ТУЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП планирует оказать финансовую поддержку семи инвестиционным и лизинговым проектам в Тульской области с общим объемом инвестиций 2,95 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник гендиректор корпорации Александр Браверман.

"Сегодня идет презентация семи новых инвестиционных и лизинговых проектов, планируемых к реализации на территории Тульской области. Этим проектам может быть оказана финансовая поддержка корпорации", - сказал он, уточнив, что речь идет в том числе о предоставлении кредита по льготной ставке 8,5% годовых.

По словам Бравермана, общий объем инвестиций в проекты оценивается в 2,95 млрд рублей, они предполагают создание 211 новых рабочих мест.

Так, "Первая заготовительная компания", занимающаяся металлообработкой, планирует покупку нового оборудования. Модернизацию производства предполагает предприятие "Биологические очистные сооружения-Эксплуатация", занимающееся очисткой сточных вод, а также типография "Борус-Принт". Компании "Единая служба такси" необходимо расширение автопарка, финансовые ресурсы, как предполагается, также будут направлены на создание специализированного диагностического центра и разработку инновационной системы управления автопарком. "БиоСофи" намерена построить завод по производству пробиотической кормовой добавки, консервантов для силосования кормов, биодеструкторов органических веществ, "Мистраль-Тула" хочет возвести завод для экологически чистой переработки древесных отходов, "Лактопром" - запустить фабрику по глубокой переработке молока.

Представители Корпорации МСП в Туле также провели круглый стол, на котором обсуждались вопросы участия малого и среднего бизнеса в закупках крупнейших заказчиков. На сегодняшний день более 1,3 тыс. субъектов МСП, зарегистрированных на территории области, стали поставщиками работ и услуг для крупнейших заказчиков на общую сумму более 52 млрд рублей.