Корпорация МСП призвала использовать интеллектуальную собственность как залог для кредита

ТУЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) призвала регионы России использовать механизм, при котором интеллектуальная собственность может служить предметом залога для получения кредита. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор корпорации Александр Браверман.

"Сегодня в Туле была проведена первая в Российской Федерации сессия, которая касалась возможности использования интеллектуальной собственности как предмета залога для получения кредита. И мы видим большой потенциал в этой области. Мы призываем все регионы к этому присоединиться", - сказал он.

По словам Бравермана, участвовавшие в сессии предприниматели предлагали "не только готовые интеллектуальные продукты, но и идеи, были представлены стартапы".

Во вторник Корпорация МСП также провела в Туле стратегическую сессию, на которой были презентовали семь инвестиционных и лизинговых проектов предприятий региона, претендующих на финансовую поддержку корпорации.