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Корпорация МСП призвала использовать интеллектуальную собственность как залог для кредита

Гендиректор корпорации Александр Браверман призвал регионы присоединиться к инициативе

ТУЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) призвала регионы России использовать механизм, при котором интеллектуальная собственность может служить предметом залога для получения кредита. Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор корпорации Александр Браверман.

"Сегодня в Туле была проведена первая в Российской Федерации сессия, которая касалась возможности использования интеллектуальной собственности как предмета залога для получения кредита. И мы видим большой потенциал в этой области. Мы призываем все регионы к этому присоединиться", - сказал он.

По словам Бравермана, участвовавшие в сессии предприниматели предлагали "не только готовые интеллектуальные продукты, но и идеи, были представлены стартапы".

Во вторник Корпорация МСП также провела в Туле стратегическую сессию, на которой были презентовали семь инвестиционных и лизинговых проектов предприятий региона, претендующих на финансовую поддержку корпорации.

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Россия
Корпорация МСП планирует оказать поддержку семи проектам в Тульской области
Общий объем инвестиций в проекты составит 2,95 млрд рублей
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