Бизнес-навигатор МСП может появиться в Казахстане, Армении и Белоруссии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Корпорация МСП планирует внедрить аналоги российской информационной системы для малых и средних предприятий (МСП) "Бизнес-навигатор" (электронный онлайн-сервис поддержки малого бизнеса) в Казахстане, Белоруссии и Армении, соответствующее соглашение с Евразийским банком развития (ЕАБР) подписано в четверг.

Со стороны корпорации МСП документ подписал генеральный директор Александр Браверман, со стороны ЕАБР - председатель правления Андрей Бельянинов. "Соглашение позволит развить бизнес-навигатор в странах-участницах (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Сегодня навигатор действует в 177 городах, совершено порядка 2 млн регистраций, из них чуть более 600 тыс. компаний показали рост выручки и прибыли [после использования навигатора]. Можно говорить о том, что навигатор может появиться в Белоруссии, Армении и Казахстане, так как сами страны проявили заинтересованность", - сказал на подписании Браверман. Он также подчеркнул, что аналог навигатора будет полностью учитывать правовое и налоговое законодательство стран, которые изъявили желание воспользоваться ресурсом.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов отметил, что бизнес-навигатор МСП уже зарекомендовал себя и по каждой стране будет подписана дорожная карта.

"Мы своего рода будем провайдером для навигатора и совместно с корпорацией МСП найдем те решения, которые упростят процесс запуска ресурса в странах-участницах", - сказал Бельянинов.

В настоящее время участниками банка являются шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Россия. К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации. Главная цель ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств - участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними.

Корпорация МСП запустила "Бизнес-навигатор" в сентябре 2016 года. Ресурс позволяет составить бизнес-план, рассчитать срок окупаемости бизнеса, получить информацию о видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки и о специализированных кредитных продуктах, а также узнать, что нужно для открытия своего бизнеса.