Лучший региональный проект по социальному предпринимательству выберут в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 19 сентября. /ТАСС/. Лучший региональный проект в области социального предпринимательства выберут в Кабардино-Балкарии (КБР). Мероприятие реализуется в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили в четверг журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"Эксперты центра инноваций социальной сферы регионального фонда "Центр поддержки предпринимательства КБР" приступили к проведению регионального этапа V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Лучший социальный проект года", инициированного Российским государственным социальным университетом и поддержанного Министерством экономического развития РФ, а также Агентством стратегических инициатив (АСИ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью конкурса является выявление лучших практик в социальном предпринимательстве, направленных на решение общественных задач в таких значимых отраслях как здравоохранение, образование, культура, цифровая экономика, экология, производительность труда и поддержка занятости.

"В региональном отборе могут участвовать как коммерческие организации, так и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области социального предпринимательства. Заявки на конкурс принимаются до 30 сентября 2019 года. Победители пройдут в федеральный этап конкурса, а также получат консалтинговую и маркетинговую поддержку", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.