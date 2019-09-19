Инвестиционный бизнес-форум проведут в Карачаево-Черкесии в октябре

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Первый инвестиционный бизнес-форум "Инвестируй в Карачаево-Черкесскую Республику" пройдет 10 октября на территории курорта "Архыз". На нем обсудят факторы экономики и финансовой политики, влияющие на инвестиционный климат в регионе, сообщается на сайте главы и правительства республики.

"Форум проводится в рамках реализации национального проекта "Малый и средний бизнес, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в целях популяризации предпринимательства и развития инвестиционной политики <…> Мероприятия бизнес-форума будут представлены несколькими экспертными площадками", - говорится в сообщении.

На форуме планируется рассмотреть наиболее успешный опыт реализации национальных проектов на Северном Кавказе по направлениям малого и среднего предпринимательства, экспорта, производительности труда и цифровизации экономики.

Эксперты в рамках форума проведут семинары и мастер-классы для предпринимателей, также будет организована выставка продукции, произведенной малым и средним бизнесом.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.