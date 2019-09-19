Власти Липецкой области намерены к 2022 году увеличить до 50% число закупок у МСП

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены в течение двух лет увеличить долю закупок госкомпаний у представителей малого и среднего предпринимательства с 40% до 50%. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по итогам встречи заместителя руководителя ведомства Рачика Петросяна и главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова.

"В Липецкой области ежегодно увеличивается доля закупок у субъектов МСП. Так, за 2017 год она составила 25%, за 2018 - 40%. В дорожной карте по развитию конкуренции на 2019-2021 годы регион берет на себя повышенные обязательства по достижению 50% к 2022 году. По итогам 2018 года область лидирует среди субъектов РФ по уровню конкуренции в сфере закупок, опередив Московскую область и Санкт-Петербург с показателем 3,9 заявки на один лот", - говорится в сообщении пресс-службы ФАС России.

Как уточнила пресс-служба ведомства, с февраля власти Липецкой области отменили положения, наделявшие областное унитарное предприятие полномочиями по содержанию и ремонту дорог и позволявшие заключать с ним контракты как с единственным поставщиком. В сравнении с прошлым годом количество унитарных предприятий в регионе сократилось на 11,3% - до 63.

В Липецкой области насчитывается около 40 тыс. субъектов МСП, в которых занято свыше 121 тыс. человек. В регионе проживает более 1,1 млн человек.