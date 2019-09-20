Россия и Китай запустят соцсеть для малого и среднего бизнеса обеих стран в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Союзы молодежи России и Китая в 2021 году планируют запустить социальную сеть для малого и среднего бизнеса. Проект призван создать для бизнеса обеих стран точки выхода на рынки Китая и РФ, которых сейчас не хватает, сообщил в пятницу ТАСС директор Центра международных программ Российского союза молодежи Алексей Ежов на форуме "Технопром-2019".

"Выглядеть это будет максимально просто - это будет описание проекта, описание самого человека и контакты. <...> И на этой платформе можно будет познакомиться. Такая соцсеть российско-китайская для предпринимателей и разработчиков", - сказал он.

За организацию проекта отвечают Российский союз молодежи и Всекитайская федерация молодежи. Запустить проект планируется уже в 2021 году.

По словам Ежова, проект должен стимулировать сотрудничество между российскими и китайскими предпринимателями. "На сегодняшний день почти нет точек входа российского малого и среднего предпринимательства в Китай и наоборот - китайского малого и среднего предпринимательства в Россию. Их катастрофически мало, и они есть или за счет частного общения, наработанного годами, или имеют поддержку государственных и окологосударственных структур. Мы бы хотели [их] расширить и дать возможность всем желающим такую точку иметь", - пояснил он.

Ежов добавил, что соцсеть будет особенно полезна для высокотехнологичного бизнеса. "Тут тема трансфера технологий: если у кого-то есть технологическая задача такого толка, не только hardware завести, но и программное обеспечение на Россию и Китай. Или если мы хотим сделать услугу, чтобы доработать какого-то робота, и он мог выполнять более сложные функции", - уточнил Ежов.

О форуме

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в СФО и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".

О поддержке малого и среднего бизнеса

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства. На его реализацию планируется направить 481,5 млрд рублей. Одним из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны с нынешних 22% до 32,5% в последующие шесть лет.